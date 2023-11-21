الاحتلال يقصف سيارة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان بغزة

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، باستهداف قصف إسرائيلي سيارة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

كما ذكرت الشبكة أن غارات إسرائيلية استهدفت أيضا مناطق في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى محيط محطة توليد الكهرباء وسط قطاع غزة.

ويأتي ذلك بينما تشير تقارير لاقتراب قطاع غزة من هدنة إنسانية وصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، مع ترجيح مصادر فلسطينية وإسرائيلية إعلان اتفاق رسمي بشأنها خلال ساعات ما لم يحدث أي تطور يعرقل هذا المسار.

وصرح إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان صباح اليوم الثلاثاء، بأن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة" مع إسرائيل، وفقا لوكالة رويترز.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "هناك تقدما يتحقق بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة، معربا عن أمله "أن تكون هناك أخبار جيدة قريبا".