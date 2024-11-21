وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا يبحثان هاتفيا التطورات في الشرق الأوسط

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، استعرض الطرفان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كال، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.

وبحث الجانبان التطورات في لبنان إضافة إلى الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.