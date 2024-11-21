 وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا يبحثان هاتفيا التطورات في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا يبحثان هاتفيا التطورات في الشرق الأوسط

أبوظبي - (د ب أ)
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 11:16 ص | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 11:16 ص

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، استعرض الطرفان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كال، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.

وبحث الجانبان التطورات في لبنان إضافة إلى الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك