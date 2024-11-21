جنوب إفريقيا: مذكرات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة

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علقت وزارة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا على قرار المحكمة الجنائية الدولية، الصادر اليوم الخميس، بشأن مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بوصفها خطوة مهمة نحو العدالة.

وقالت الوزارة في جنوب إفريقيا: "مذكرات المحكمة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب بفلسطين"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت وزارة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا: "ملتزمون بالقانون الدولي ونحث الدول على التصرف وفق التزاماتها القانونية".

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر".

علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".