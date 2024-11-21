وزراء الدفاع بجنوب شرق أسيا يناقشون الأمن الإقليمي مع نظرائهم من الصين وأمريكا

التقى وزراء الدفاع في دول جنوب شرق آسيا، اليوم الخميس، مع نظرائهم من الصين والولايات المتحدة ودول أخرى، في لاوس؛ لإجراء محادثات أمنية.

وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي يؤدي فيه موقف بكين الحازم بصورة متزايدة في مطالبتها بمعظم مساحة بحر الصين الجنوبي، إلى حدوث المزيد من المواجهات.

وجمعت المحادثات التي تمت خلف الأبواب المغلقة، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بنظيره الصيني دونج جون، في نفس الغرفة، وذلك بعد يوم من رفض دونج طلبا للقاء أوستن بشكل فردي، على هامش انعقاد قمة وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).