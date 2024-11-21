«أهلي 2007» يفوز على المنيا بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

انتصر فريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2007، على ضيفه المنيا بركلات الترجيح، بنتيجة 3-2، بعد التعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي بفرع التجمع اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

افتتح إياد مدحت التسجيل للأهلي برأسية إثر ركلة ركنية، وأدرك المنيا التعادل بهدف من ركلة جزاء، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي.

وسجل ركلات الترجيح للأهلي كل من محمد السيد ويوسف رامي وإياد مدحت، فيما أهدر زيدان ناجح وحازم عاشور، وتمكن الحارس ياسين محمد من التصدي لركلتين من لاعبي المنيا.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 19 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في مباراتين، وخسارة مباراة واحدة، مسجلًا 12 هدفًا مقابل 8 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من أحمد عثمان مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.