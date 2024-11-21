 مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر حادث بسبب السير عكس الاتجاه في الشرقية - بوابة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر حادث بسبب السير عكس الاتجاه في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 9:15 ص | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 9:15 ص

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 12 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، أمام السجن الجديد بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 12 شخص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وشخص آخر جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفى؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص نتيجة السير عكس الاتجاه لقائد السيارة الميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام السجن الجديد بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين فيما تم التحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.

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