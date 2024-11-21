 كتائب القسام تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر - بوابة الشروق
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كتائب القسام تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر

هديل هلال
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 4:34 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 4:34 م

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها تمكنوا من «الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديًا».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، أن «عناصرها تمكنوا من الإجهاز على الجنود من مسافة صفر، في منطقة ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة».

وفي وقت سابق، أشارت القسام، إلى أن عناصرها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذيفة «تاندوم»، بالقرب من منطقة الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

ويأتي الإعلان تزامنًا مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.


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