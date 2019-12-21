ترامب يوقع على قانون العقوبات على مشروع «نورد ستريم 2»

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وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانون العقوبات على مشروع "نورد ستريم 2"، وهو خط أنابيب لنقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا تخت مياه بحر البلطيق.

وتعد العقوبات جزءا من مشروع إنفاق دفاعي ضخم تبلغ قيمته 738 مليار دولار وقع عليه ترامب يوم الجمعة.

وقد أدانت موسكو وبرلين بالفعل العقوبات التي تم تمريرها عبر الكونجرس، حيث تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بإجراءات مماثلة.

وقال ترامب في مراسم التوقيع "سأوقع بفخر على مشروع قانون أكبر استثمار على الإطلاق في جيش الولايات المتحدة".

ووفقا لمشروع القانون فإن خط غاز "نورد ستريم 2"، وهو مشروع طاقة ضخم ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق هو "إداة إكراه ونفوذ سياسي" سوف يضعف العلاقات الأمريكية بألمانيا وأوروبا.

ويمنح التشريع لترامب 60 يوما لفرض عقوبات عن السفن التي تشارك في وضع الأنابيب لخط غاز "نورد ستريم 2"، و"تورك ستريم"، وهو خط أنابيب روسي آخر ينقل الغاز إلى تركيا- وأيضا الأشخاص الأجانب الذين يساعدون تلك السفن.

وذكر بيتر باير، منسق الحكومة الألمانية لشؤون التعاون عبر الأطلسي أن الحكومة الاتحادية لن ترد على العقوبات الأمريكية بإجراءات مضادة.

وقال باير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الإجراءات العقابية لن تكون موجهة ضد ألمانيا، لكن ضد شركات خاصة، مضيفا "لهذا السبب، لن تتخذ ألمانيا أي إجراءات مضادة؛ لو كان الأمر كذلك، لابد أن يحدث ذلك على المستوى الأوروبي على أي حال، لكن هذا لن يحدث أيضا".

ومن المتوقع أن يبدأ نقل الغاز عبر خط غاز "نورد ستريم 2" في الأشهر المقبلة.

وتحدث ترامب أيضا عن تشكيل قوة فضاء أمريكية، مخولة في مشروع القانون، والتي ستكون فرعا سادسا في الجيش الأمريكي، تحت قيادة سلاح الجو الأمريكي.