ارتفاع عدد الحفارات الأمريكية للنفط والغاز إلى 813 حفارا هذا الأسبوع

ذكرت شركة بيكر هيوز الأمريكية لمنتجات وخدمات حقول النفط وأعمال الحفر إن عدد الحفارات الأمريكية لاستخراج النفط والغاز زادت بأكثر من 10 حفارات هذا الأسبوع، ليصل إلى 813 حفارا بعدما زادت بمقدار 14 حفارا.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيانات بيكر هيوز أنه بالنسبة لحفارات النفط، شهد هذا الأسبوع زيادة بلغت 18 حفارا في أول زيادة بأكثر من 10 منذ بداية أبريل الماضي.

ويتراجع عدد حفارات النفط والغاز الإجمالي الآن بمقدار 267 حفارا عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، تراجع العدد الإجمالي لحفارات الغاز الناشطة في الولايات المتحدة بمقدار أربعة حفارات، ليصل إلى 125 حفارا، وذلك بالمقارنة مع 197 حفارا قبل عام.

وتراجع عدد حفارات استخراج النفط بمقدار 198 حفارا هذا العام بمفرده، لكن الإنتاج ارتفع من 7ر11 مليون برميل في اليوم في بداية العام إلى 8ر12 مليون برميل يوميا ، بالنسبة للأسبوع المنتهى فى 13 ديسمبر أى بما يقل فقط بمقدار 100 ألف برميل يوميا عن أعلى مستوى وصل إليه على الإطلاق قبل عدة أسابيع.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة قبيل صدور هذه البيانات على الرغم من تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الذي جاء فيه أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت هذا الأسبوع حيث تلاشى التفاؤل بشأن الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني.

وتراجع العدد الإجمالي للحفارات في كندا هذا الأسبوع مع انخفاض عدد الحفارات لاستخراج النفط والغاز بمقدار 4 حفارات بعد زيادة بلغت 15 حفارا الأسبوع الماضي.

ويبلغ حاليا عدد الحفارات النشطة في كندا لاستخراج النفط والغاز 149 حفارا بزيادة قدرها 18 حفارا بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.