 إصابة جندي إسرائيلي في القدس والشرطة تعلن عن قتل المنفذ - بوابة الشروق
الإثنين 21 ديسمبر 2020 9:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

إصابة جندي إسرائيلي في القدس والشرطة تعلن عن قتل المنفذ

الشرطة الاسرائيلية - ارشيفية
الشرطة الاسرائيلية - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 8:52 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 8:52 م
أفادت وسائل إعلام إسرائيليى، مساء يوم الاثنين بأن جنديا إسرائيليا أصيب في القدس، وأن القوات الإسرائيلية بالمكان أطلقت النار على المنفذ وقتلته.

وأصدرت شرطة إسرائيل للإعلام الناطق بالعربي بياناً، قالت فيه إن الشرطة تلقت بلاغا حول وصول مشتبه به إلى باب حطة في البلدة القديمة في مدينة القدس حاول أن يطلق النار، وتم تحييده.

وذكرت وسائل الإعلام أن الجنود أطلقوا النار على شاب فلسطيني خارج باب حطة بالمسجد الأقصى، بدعوى قيامه بإطلاق النار من بندقية آلية نحو جندي إسرائيلي، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت المصادر أن شرطيا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة عندما سقط خلال ملاحقته المشتبه، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في أنباء عن مشتبه آخر في المنطقة.

وأشارت إلى أن القوات قامت بإغلاق باب العامود بالمسجد الأقصى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك