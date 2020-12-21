إسرائيل تبدأ التلقيح وتتخذ خطوات وسط مخاوف من سلالة جديدة من كورونا

أطلقت إسرائيل اليوم الأحد ما أطلق عليه أكبر حملة تلقيح في تاريخها، كما فرضت إجراءات لمنع سلالة جديدة من فيروس كورونا من دخول البلاد.

وأغلقت إسرائيل حدودها أمام المسافرين من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

في غضون ذلك، قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مجلس الوزراء قرر في اجتماع طارئ إنه يتعين على المسافرين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى بلادهم من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا دخول حجر صحي على الفور في فنادق مخصصة لذلك.

ورفض بعض الركاب العائدين من هذه الدول ركوب حافلات تنتظرهم في مطار بن جوريون الدولي قرب تل أبيب لنقلهم إلى فنادق الحجر الصحي.

وقرر المجلس أن أي شخص عاد من هذه الدول ان خلال الأسبوعين الماضيين سيتم تتبعه من جانب وزارة الصحة وإخضاعه لاختبار للكشف عن السلالة الجديدة.

وأوضح البيان إن اللوائح المتعلقة بالسفر تنطبق في البداية على الأيام السبعة المقبلة.

وعلى الرغم من التفاؤل في إسرائيل في بداية حملة التلقيح الشاملة، حذر نتنياهو من احتمال إغلاق ثالث على مستوى البلاد، حيث ارتفعت أعداد الحالات منذ تخفيف الإغلاق في سبتمبر.

وتبدأ الحملة بأفراد الطواقم الطبية في كافة أنحاء البلاد ونزلاء دور رعاية المسنين والمواطنين من سن 60 عاما فما فوق.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فقد تم حجز مئة ألف دور في صناديق المرضى والمستشفيات لتلقي اللقاح. وتسلمت إسرائيل حتى الآن 700 ألف جرعة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي /71 عاما/ قد تلقى اللقاح أمس، ليصبح أول شخص في إسرائيل يتلقى اللقاح.

كما حصل على اللقاح أمس وزير الصحة يولي إدلشتاين الذي قال :"اللقاح آمن. تعالوا وتلقوا التطعيم".

وتهدف إسرائيل إلى تلقيح 60 ألف شخص في اليوم.