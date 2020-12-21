إسرائيل تسجل حالة وفاة لشخص بعد الإصابة بكورونا للمرة الثانية

توفي شخص في إسرائيل يبلغ من العمر 74 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وأوضح مركز شيبا الطبي، القريب من تل أبيب، اليوم الاثنين أن المريض كان تعافى من عدوى سابقة بفيروس كورونا قبل أن يتم تشخيص إصابته بسلالة مختلفة من الفيروس بعد ثلاثة أشهر.

وأضاف المركز أن المتوفى، الذي كان يقيم بدار لرعاية كبار السن، نُقل إلى المركز وهو يعاني من ضيق في التنفس وتوفي فيه لاحقا.

ويعد إصابة شخص بعدوى كورونا مرتين أمرا نادر الحدوث.

وأعربت جاليا رحاف رئيسة قسم الأمراض المعدية بالمركز، في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن قلقها بشأن الحالة.

وتساءلت: "إذا ما كان من الممكن إصابة الشخص الواحد عدة مرات من جراء تحور الفيروس، فماذا تكون أهمية اللقاح؟"

وتم إبلاغ وزارة الصحة الإسرائيلية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الحالة.