محمد عبده يحيي حفل رأس السنة في مصر

يحيي المطرب السعودي محمد عبده حفل رأس السنة، لأول مرة في مصر، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت الشركة المنظمة بوستر الحفل، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة: "فنان العرب على ضفاف النيل بحفل رأس السنة السبت 31 ديسمبر بأحد الفنادق المطلة على النيل".

وكان المطرب محمد عبده قد أصيب بأنفلونزا حادة قبل أيام قليلة، دخل على إثرها أحد المستشفيات، ثم غادرها بعد تحسن حالته الصحية، حسبما أكد نجله عبد الرحمن عبر حسابه على تويتر.

يذكر أن آخر ألبومات المطرب الكبير محمد عبده هو "يا غافية قومي"، الذي يضم 11 أغنية، منها: "أحلى خبر"، و"مريت"، و"أنا من أكون"، و"تضحك معي".