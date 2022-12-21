فعاليات متنوعة بثقافة الإسكندرية احتفالا باليوم العالمي للغة العربية

أقام فرع ثقافة الإسكندرية ، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم /الثلاثاء/، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

تضمنت الفعاليات حفلا فنيا لفريق كورال قصر التذوق للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي، تضمن برنامجه باقة مختارة من أجمل القصائد العربية.

كما تضمنت الفعاليات ورشة لكتابة القصة القصيرة بقصر ثقافة الشاطبي، ومعرضا للفن العربي والإسلامي بقصر ثقافة الأنفوشي.

تجدر الإشارة إلى أنه تقرر الاحتفال باللغة العربية في يوم 18 ديسمبر من كل عام، لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة عام 1973، ويتضمن الاحتفال سلسلة من الفعاليات الثقافية لتسليط الضوء على المساهمات الغزيرة للغة العربية في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية.