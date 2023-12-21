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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة قنص ضابط إسرائيلي ببندقية «الغول» القسامية، شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أشارت القسام، إلى أن عناصرها تمكنوا من قنص جندي فوق دبابة إسرائيلية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ومن ثم استهدافها بقذيفة «تاندوم».

وأوضحت أن عناصر القسام وسرايا القدس، تمكنوا من تفجير عبوة أرضية ناسفة بدبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة المغراقة.

وقالت إن عناصرها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال قرب دبابة إسرائيلية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، بقذيفة مضادة للأفراد.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس، أن «عناصرها اشتبكوا بعد ذلك مع المجموعة بالأسلحة الرشاشة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح».

وذكرت أن «عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة (TBG) مضادة للتحصينات».

وفي سياق متصل، أوضحت أن عناصرها دكوا تجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أفادت بقصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، فضلًا عن قصف مستوطنة «حوليت» بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114 ملم.