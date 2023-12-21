اشتية: نريد حلا سياسيا شاملا لجميع الأراضي الفلسطينية

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وزير التجارة الخارجية والتعاون الهولندي جيفري فان ليوين، حيث أطلعه على تطورات عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية، بحضور ممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قال اشتية، إن «الأولوية الآن لوقف عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم السماح بإعادة احتلال القطاع أو أجزاء منه أو إقامة مناطق عازلة، ووقف محاولات التهجير كافة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإعادة الكهرباء والمياه، ووقف كل الانتهاكات في الضفة الغربية بما فيها القدس».

وأضاف: «نريد حلًا سياسيًا شاملًا لجميع الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام1967».

ودعا رئيس الوزراء هولندا للضغط على دولة الاحتلال لفتح جميع المعابر مع غزة لإدخال المساعدات بكميات كافية؛ للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية فيها، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.

وطالب هولندا باتخاذ إجراءات بحق المستعمرين الذين يحملون جنسيتها ويسكنون مستعمرات الضفة الغربية كونها غير شرعية وفق القانون الدولي، وأيضا الذي يرتكبون الاعتداءات ويمارسون الإرهاب بحق أبناء شعب فلسطين.