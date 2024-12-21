الرئيس السيسي: مصر بحاجة لنحو 50 تريليون جنيه للإنفاق بشكل سنوي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بحاجة ما بين تريليون وتريليوني دولار للإنفاق بشكل سنوي، بما يعادل 50 تريليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للرئيس السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، أجرى خلالها حوارًا مع طلبة الأكاديمية تناول فيه الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذه النفقات تخص قطاعات مثل الصحة والتعليم والدفاع والداخلية والاستثمار، موضحًا أن الناتج المحلي للدولة يبلغ نحو 18 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي الموازنة العامة للدولة تبلغ ثلاثة تريليونات جنيه، موضحًا أن نصف هذا المبلغ يُدفع كفوائد للدين الداخلي.

ولفت إلى أن مصر لا يوجد أمامها سوى العمل والصبر، مشددًا على ضرورة وضع أفكار لمواجهة التحديات وفقًا للموارد المتاحة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية محمود توفيق وعدد من قيادات الأكاديمية ووزارة الداخلية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية.

واطلع على بيانات ودرجات المتقدمين في مختلف مراحل الاختبارات وصولاً إلى كشف الهيئة، مؤكدًا على أهمية الشفافية في عمليات التقييم.

وجه الرئيس بمواصلة تطبيق المعايير الموضوعية لاختيار أفضل العناصر، بما يسهم في تعزيز كفاءة جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية إعداد أجيال جديدة تتمتع بالتميز في هذا المجال.

وأجرى الرئيس حوارًا مع طلبة الأكاديمية تناول فيه الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع إلى آرائهم وتطلعاتهم. وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه القوات المسلحة والشرطة المدنية في حماية الوطن، مشددًا على ضرورة التكاتف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية وضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة واستمرار مسيرة التنمية.

كما أثنى الرئيس على حماس المتقدمين الجدد للانضمام إلى جهاز الشرطة لخدمة الوطن، مشيرًا إلى تقديره العميق لدور الشرطة في حماية البلاد، ومشيدًا بتضحيات رجال الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب على مدار السنوات الماضية، والتي تعكس قوة وإخلاص المواطن المصري في التصدي للتحديات.