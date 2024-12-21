 فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد

محمد ثابت
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 4:48 م | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 4:48 م

أعلن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة البلوجرانا لمباراة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن منافسات الجولة ال18 من الدوري الإسباني.

ويتقاسم برشلونة وأتلتيكو مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني ب38 نقطة، لكن أتلتيكو مدريد له مباراة أقل من برشلونة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

«كوبارسي - بالدي - رونالد أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - أسترالاجا - جيرارد مارتن – دومينيجيز».


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