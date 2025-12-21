ندوة عن «جدران التاريخ» في معرض جدة للكتاب

أقام معرض جدة للكتاب 2025 في يومه الأخير لهذا العام ورشة عمل بعنوان: "حكايات الحضارات المنقوشة على جدران التاريخ"، قدمتها الدكتورة سارة الدوسري، مستشرفة عبرها رصد أثر الحضارات القديمة من خلال النقوش والرموز على جدران التاريخ؛ حيث تناولت الفنون الصخرية بوصفها سجلًا تاريخيًا تركه الإنسان القديم على الصخور، بخاصة في الكهوف والملاجئ الصخرية، وبينت أن هذه الفنون برزت عالميًا، وكانت تحمل أبعادًا دينية وثقافية.

وأوضحت الدوسري أن الفنون الصخرية تُنفَّذ بطريقتين أساسيتين: النحت وهو الأكثر شيوعًا، والرسم بالألوان الطبيعية مثل الأبيض والأسود والأحمر، وهو نادر في المملكة.

وأبانت المتحدثة عن دور المرأة في فنون ما قبل التاريخ، بخاصة في موقع "جبة"، حيث تشير النقوش إلى رموز دينية مرتبطة بالآلهة الأم والخصوبة، وتروي معتقدات الإنسان القديم وطقوسه.