اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة تورينو بعد إخلاء مركز اجتماعي

اندلعت اشتباكات مع الشرطة في مدينة تورينو الإيطالية مساء السبت بعد إخلاء مركز اجتماعي يساري، مما أسفر عن إصابة عدد من الضباط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأضرم المتظاهرون النار في حاويات القمامة وأشعلوا الألعاب النارية، وفقاً لمقاطع فيديو بثتها قناة "راي نيوز". كما تم إلقاء الحجارة والزجاجات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لاستعادة النظام.

وأشارت أنسا إلى إن سبعة من ضباط الشرطة أصيبوا، بينما ذكرت قناة "راي نيوز" أن عددهم بلغ تسعة.

وأدان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني العنف، قائلا إن الحق في الاحتجاج يجب أن يحترم، لكن تدمير السيارات أو مهاجمة أفراد الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم أمر غير مقبول.

ومع ذلك، قال سياسيون يساريون إنهم تظاهروا سلمياً وأعربوا عن خيبة أملهم من نتيجة ذلك اليوم، والتي قالوا إنها كانت نتيجة لإخلاء مركز "أسكاتاسونا" وجو من التوتر والخوف.

وكانت السلطات قد أخلت مركز الشباب قبل بضعة أيام عقب تعرض قاعة التحرير في صحيفة "لا ستامبا" اليومية في تورينو لأعمال تخريب قبل حوالي ثلاثة أسابيع. وقيل إن ناشطين يساريين لهم صلات مزعومة بالمركز تورطوا في ذلك الحادث.

وكان هؤلاء قد انطلقوا في مسيرة من مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين إلى مكاتب الصحيفة، حيث اقتحموا الأبواب وقاموا بتخريب المبنى.