بوخارست تمضى قدمًا في تخفيف إجراءات إغلاق كورونا رغم التحذيرات

تدخل إجراءات التخفيف من القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حيز التنفيذ فى العاصمة الرومانية بوخارست يوم الاثنين المقبل، حيث سيتمكن سكان العاصمة مرة أخرى من الذهاب إلى المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح في ظل شروط معينة ، رغم التحذيرات التى صدرت من إجراءات التخفيف المثيرة للجدل.



ووافقت اليوم الجمعة لجنة الأزمات الطارئة بالعاصمة الرومانية ، التى تضم زعماء سياسيين محليين ومسؤولين حكوميين ، على تخفيف جزئي للإجراءات على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة في البلاد ، وفقًا لتقارير إعلامية.



ولفتت اللجنة إلى حقيقة أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية ، كانت الأرقام اليومية تحت المستوى الحرج للإصابات وهي 3 إصابات جديدة لكل 1000 من السكان .



ويتعين على المؤسسات المسموح بإعادة فتحها التقيد بالعمل بنسبة تصل إلى 30 في المئة من طاقتها وأن تغلق فى الساعة 9 مساء . وقال رائد عرفات وكيل وزارة الداخلية الرومانية ( فلسطينى الأصل ) إن هذا التخفيف يمكن أن يلغى في أي وقت إذا ارتفعت الأرقام مرة أخرى.



كان وزير الصحة الرومانى فلاد فويكوليسكو قد عارض في السابق هذا التخفيف على أساس أنه تم الإبلاغ عن وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا الأكثر عدوى التى اكتشفت فى بريطانيا " بالقرب من العاصمة بوخارست ، وفقًا لبوابة " جى – 4 ميديا دوت آر أو " الأخبارية الرومانية .