قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تستهدف عبور خمسة مليارات طن حمولة سنويًا من قناة السويس، وذلك بمعدل يتراوح من 85 إلى 90 مليون سفينة.

وأضاف ربيع، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن الهيئة تطمح إلى إدخال 10 مليارات دولار لقناة السويس خلال عام 2023، متابعًا: «لدينا الأدوات ومستعدون لذلك».

وأوضح أنه عرض خطة استراتيجية تستمر حتى عام 2023، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير المجرى الملاحي، لافتًا إلى أهمية المسح المستمر لبعض الأماكن فترات محددة.

وذكر أن الهيئة لديها مشكلة في «الجراجات»، لذا يتم عمل ثلاثة منها في قناة السويس الجديد واثنين إضافية في القديمة رغم تكلفتها الكبيرة، حتى لا تتعطل السفن لساعات طويلة.