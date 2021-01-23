موزمبيق: استعادة 8 سجناء هاربين من السجون والبحث عن 7 آخرين بعد شهور من فرارهم

نجحت شرطة موزمبيق فى استعادة 8 سجناء من أصل 15 سجينا فروا من أحد السجون موزمبيق قبل ثمانية أشهر.



وقال ناطق باسم شرطة موزمبيق -في تصريح- إن السجناء الذين فروا من سجن (زامبيزيا) بوسط البلاد ستتم استعادتهم جميعا إلى ما وراء القضبان، ومحاكمتهم مجددا بتهمة الهروب من محاكماتهم.



ومن جهته، قال مفتش عام شرطة موزمبيق -فى مقابلة إذاعية- إن السجناء الهاربين قد قاموا بعمل ثغرة فى إحدى فتحات التهوية فى السجن.



ويعد الهروب من السجون فى موزمبيق أمرا متكرر الحدوث، إلا أن سجن مابوتو المركزى، الذى يعد من أكبر سجون موزمبيق يسع 800 نزيل، وشديد الحراسة، يعد استثناء من ذلك.