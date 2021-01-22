وزير مالية فرنسا: سنفعل كل ما هو مطلوب لإنقاذ صناعة الطيران

قال وزير مالية فرنسا برونو لو مير إن فرنسا ستقدم الدعم الكامل لـلصناعات الجوية لأنها القطاع الأكثر تضررا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أدت إلى انهيار السفر الجوي، حسبما نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء خلال زيارته لمقر رئاسة شركة صناعة الطائرات الأوروبية العملاقة أيرباص في مدينة تولوز اليوم الجمعة.



وقال لو مير قبل اجتماع مع جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص:"سوف نفعل كل شيء لإنقاذ صناعة الطيران لدينا".



وقال لومير إنه سيتم اتخاذ العديد من التدابير ومن بينها تقديم القروض المدعومة من الدولة ، والتشغيل الجزئي للعمالة طالما دعت الحاجة إلى ذلك وأن الحكومة ستقدم دعما ماليا للشركات الراغبة في الابتعاد عن مجال صناعة الطيران



يذكر أن فرنسا تعتبر مساهما رئيسيا في مجموعة أيرباص للصناعات الجوية، والتي تساهم فيها أيضا ألمانيا وعدد من الدول والشركات الأوروبية الأخرى. كما تمتلك فرنسا شركة إيداس داسو للصناعات الجوية العسكرية التي تنتج الطائرات المقاتلة رافال وميراج.



ويمثل الدعم الحكومي لشركة أيرباص مصدر نزاع تجاري مستمر مع الولايات المتحدة حيث فرضت في عام 2019 رسوما جمركية بقيمة 5ر7 مليار دولار على الصادرات الأوروبية سنويا بسبب دعم أيرباص، فيما رد الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بفرض رسوم بقيمة 4 مليارات دولار على السلع الأمريكية، بسبب الدعم الحكومي الأمريكي لشركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج.