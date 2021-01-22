رئيس المكسيك: سنسمح للشركات والحكومات المحلية بشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أصدر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعليماته اليوم الجمعة، لوزارة الصحة المكسيكية للسماح للشركات والحكومات المحلية بشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، طالما أنها سقوم بالإبلاغ عمن يتم تطعيمهم والكشف عن العقد الموقع من المورد، حسبما افادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف لوبيز أوبرادور المعروف أيضا باسم "أملو" - وفقا للأحرف الأولى من اسمه - منذ عام 1995، عندما كان بالفعل زعيما سياسيا، إن ولايات البلاد ستكون حرة في شراء اللقاح بشكل مباشر وإنه لن تكون هناك أية قيود على شرائه.

وأضاف الرئيس المكسيكي أنه يمكن للشركات الخاصة تطعيم عامليها باللقاح إذا رغبوا في ذلك، وأن المكسيك لديها خطة تضمن توفير التطعيم للجميع .

وبحسب بلومبرج ستبدأ المكسيك حملة تطعيم المعلمين بالمدارس العامة في مدينة كامبيتشي في نهاية هذا الأسبوع، في حين سيتلقى معلمي المدارس الخاصة بالدولة اللقاح الأسبوع المقبل.