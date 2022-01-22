فتحي عبدالوهاب ضيف شرف في البحث عن علا

يشارك الفنان فتحى عبدالوهاب، في مسلسل "البحث عن علا"، الذي تقدم بطولته الفنانة هند صبرى، ويقدم دور ضيف شرف خلال حلقات العمل، ومن المقرر عرضه في شهر فبراير المقبل، عبر إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل "البحث عن علا"، يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية، خاصة في المشاهد التي تجمع "علا" بوالدتها "سهير" التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، وتعليقاتها وتدخلها في حياة ابنتها.

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب فى الموسم الرمضانى المقبل، بمسلسل "جزيرة غمام"، مع الفنان طارق لطفى، والفنان أحمد أمين، والفنانة روبي، والفنان رياض الخولي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.