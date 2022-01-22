الصحة: 50 - 60% من مصابي كورونا لم تظهر عليهم أعراض

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن معدلات زيادة الأرقام المعلنة في إصابات كورونا تصاحبها زيادة غير مرصودة، وهي الحالات التي لا يتم تسجيلها وتتلقى العلاج في المنزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن دراسة حديثة أجرتها الوزارة، أظهرت أنّ ما بين 50% إلى 60% من مصابي كورونا لم تظهر عليهم أعراض، ولم يحتاجوا دخول المستشفيات.

وأشار إلى رصد ارتفاع في معدلات إصابة أفراد المنظومة الطبية، لكنه أكّد أن المطمئن في الموجة الرابعة هو أنّ الاحتياج لدخول المستسفات لم يتزايد طرديًّا مع ارتفاع الإصابات.