 واشنطن: ملتزمون بمساعدة شركائنا على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن - بوابة الشروق
السبت 22 يناير 2022 6:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

واشنطن: ملتزمون بمساعدة شركائنا على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن

الحوثيين - ارشيفية
الحوثيين - ارشيفية
وكالات
نشر في: السبت 22 يناير 2022 - 6:29 ص | آخر تحديث: السبت 22 يناير 2022 - 6:29 ص

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، التزامها بمساعدة شركائها الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية في مواجهة التهديدات من الأراضي اليمنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وفق ما أفاد به بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال البيان: "تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكين اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود".

وأضاف: "أدان الوزير هجوم الحوثيين في 17 يناير على كل من السعودية والإمارات، والذي استهدف مواقع مدنية في الإمارات، بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي، وأسفر عن مقتل وجرح مدنيين".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك