واشنطن: ملتزمون بمساعدة شركائنا على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، التزامها بمساعدة شركائها الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية في مواجهة التهديدات من الأراضي اليمنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وفق ما أفاد به بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال البيان: "تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكين اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود".

وأضاف: "أدان الوزير هجوم الحوثيين في 17 يناير على كل من السعودية والإمارات، والذي استهدف مواقع مدنية في الإمارات، بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي، وأسفر عن مقتل وجرح مدنيين".