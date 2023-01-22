نجوم من خشب في قرية شرشابة ضمن مسرح المواجهة والتجوال بالغربية

يواصل مسرح المواجهة والتجوال جولاته الفنية بقرى "حياة كريمة" في محافظة الغربية، حيث استضاف مركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين بقرية شرشابة، التابعة لمركز بزفتى العرض المسرحي "نجوم من خشب".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

تدور أحداث العرض المسرحي، والذي تقدمه فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حول مجموعة من عرائس الماريونيت تتقدم للمشاركة بمسابقة نجوم من خشب، ويحاول كل منهم تقديم موهبته، ولكن يظهر «ديبو» الشرير، الذي يحاول إفساد المسابقة، فيما تتوالى الأحداث.

يذكر أن فعاليات العرض المسرحي بقرى زفتى يأتي من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال، برئاسة المخرج محمد الشرقاوي، وبالتعاون بين الإدارة العامة لثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، ومديرية الشباب والرياضة برئاسة يسري الديب.

ويأتي العرض المسرحي "نجوم من خشب" ضمن الجولة الفنية الثالثة لمشروع مسرح المواجهة والتجوال داخل قرى مركز زفتى، كانت بدايتها في شهر أكتوبر من العام الماضي، من خلال العرض المسرحي "محطة مصر"، ثم توالت العروض المسرحية بالعرض المسرحي "101 عزل"، والذي عرض خلال شهر ديسمبر 2022.