 بعد التهديد بوجود قنبلة.. طائرة ريان إير تهبط بسلام في العاصمة اليونانية - بوابة الشروق
الأحد 22 يناير 2023 8:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟


النتـائـج تصويت

بعد التهديد بوجود قنبلة.. طائرة ريان إير تهبط بسلام في العاصمة اليونانية

د أ ب
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 7:39 م | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 7:39 م

هبطت طائرة شركة "ريان إير" بسلام في العاصمة اليونانية أثينا، بعد التهديد بوجود قنبلة.

جاء ذلك وفقا لما صرحت به المتحدثة باسم مطار أثينا، إيلينا ديمبولو، لوكالة الأنباء الألمانية، مساء اليوم الأحد.

وقالت ديمبولو إن كل الركاب بخير وسالمون، ولفتت إلى أن وحدات خاصة تابعة للشرطة اليونانية قامت بتفتيش الطائرة والأمتعة.

وكانت الإذاعة اليونانية الرسمية "إي آر تي" ذكرت أن الطائرة كانت أقلعت من مدينة كاتوفيتس البولندية متجهة إلى أثينا، وأضافت أن قائد الطائرة أعلن أثناء الرحلة أن هناك تهديدا بقنبلة.

وكانت طائرات مقاتلة رافقت الطائرة حتى هبوطها بشكل آمن، ولا تزال الملابسات الأخرى للواقعة غير معروفة بعد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك