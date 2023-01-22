 بنفيكا يفوز على سانتا كلارا ويعزز صدارته للدوري البرتغالي - بوابة الشروق
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بنفيكا يفوز على سانتا كلارا ويعزز صدارته للدوري البرتغالي

د ب أ
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 12:05 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 12:05 ص

عزز فريق بنفيكا صدارته للدوري البرتغالي، عقب فوزه على مضيفه سانتا كلارا 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة السابعة عشرة من الدوري البرتغالي، والتي شهدت أيضا فوز سبورتينج براجا على باكوس دي فيريرا 2 / 1.

وسجل أهداف بنفيكا فريدريك أورسنيس وجونكالو راموس وجونسالو جيديس في الدقائق التاسعة و16 و80.

ورفع بنفيكا رصيده على 44 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد سانتا كلارا عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق سبورتينج براجا على باكوس دي فيريرا 2 / 1.

وتقدم سبورتينج براجا بهدف سجله فيتور أوليفيرا في الدقيقة 58 وتعادل باكوس دي فيريرا عن طريق جوردان هولسجروف في الدقيقة 68، قبل أن يسجل سيمون بانزا هدف الفوز لبراجا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع سبورتينج براجا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد باكوس دي فيريرا عند ست نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.


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