ميقاتي: إحراق نسخة من القرآن في السويد تعدٍ فاضح على الأديان السماوية

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ما أقدم عليه أحد المتطرفين في السويد من حرق لنسخة من القرآن الكريم.



وقال في تصريحات، نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الأحد، إن «إحراق نسخة من القرآن الكريم، يعد تعديًا فاضحًا وقحًا على الديانات السماوية، وما يمثله الاسلام من قيم سامية واعتدال».



وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن «مثل هذه التصرفات الحاقدة، لن تنال مبتغاها في الإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وجوهره».



وفي وقت سابق، أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، حرق سياسي يميني نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.



وكتب كريسترسون، تغريدة اليوم الأحد قال فيها: «حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائما».



وأضاف: «حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين عمل مشين للغاية، وأريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم».



وكان راسموس بالودان، زعيم حزب «الخط المتشدد» اليميني المتطرف في الدنمارك، قد حصل على تصريح بحرق نسخة من المصحف الشريف أمس السبت، أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.