 سلطنة عُمان تستنكر إقدام متطرفين في السويد على إحراق نسخة من القرآن - بوابة الشروق
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سلطنة عُمان تستنكر إقدام متطرفين في السويد على إحراق نسخة من القرآن

مسقط (د ب أ)
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 10:10 ص
أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها الشديد لإقدام متطرفين في السويد على إحراق نسخة من المصحف الشريف، وإدانتها البالغة لمثل هذه الأعمال الاستفزازية لمشاعر المسلمين ومقدساتهم وما تمثله من تحريض على العنف والكراهية.

وأكدت سلطنة عُمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية  أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لترسيخ قيم التسامح والتعايش والاحترام وتجريم جميع الأعمال التي تروّج لفكر التطرف والبغضاء وتسيء للأديان والمعتقدات.

كان راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني المتطرف في الدنمارك، قد حصل على تصريح بحرق نسخة من المصحف الشريف أمس السبت أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

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