منتخب قطر يحقق العلامة الكاملة بفوز جديد على الصين في كأس أمم آسيا

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فاز منتخب قطر على نظيره الصين بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب خليفة الدولي في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لكأس أمم آسيا لكرة القدم.

سجل حسن الهيدوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

ورفع منتخب قطر رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة محققا العلامة الكاملة بفوز ثالث على التوالي بينما تجمد رصيد منتخب الصين عند نقطتين في المركز الثالث.

بينما احتل منتخب طاجيكستان المركز الثاني برصيد أربع نقاط وخطف بطاقة التأهل الثانية بفوزه على لبنان بنتيجة 2 / 1 في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

وتجمد رصيد منتخب لبنان عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير ليودع البطولة من الدور الأول.

كان منتخب الصين الأكثر شراسة والأخطر على المرمى وكاد أن يهز الشباك بأكثر من محاولة في آخر ربع ساعة من الشوط الأول إلا أن الحارس القطري سعد الشيب كان يقظا أمام الثلاثي تشانج يونينج ووي شيهاو ولين لينانجمينج.

في المقابل خاض منتخب قطر اللقاء بأعصاب هادئة تماما مستفيدا من ضمان التأهل منذ الجولة الماضية ودفع مدربه الإسباني ماركيز لوبيز بعدد من البدلاء لمع منهم الجناج الأيسر خالد منير الذي هدد المرمى الصيني بتسديدة فوق العارضة.

وفي محاولة أخرى تباطأ يوسف عبد الرزاق أمام المرمى ليسدد في جسد المدافع الصيني بدلا من هز الشباك لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

ظهر المنتخب القطري حامل اللقب بوجه مغاير في الشوط الثاني وكاد خالد منير أن يهز الشباك في الدقيقة 52 بتسديدة مرت بجوار القائم.

وكانت نقطة التحول في الدقيقة 64 عندما أشرك المدير الفني لمنتخب قطر الثلاثي أكرم عفيف وحسن الهيدوس ومشعل برشم بدلا من سعد الشيب ومصطفى مشعل ويوسف عبد الرزاق.

وبعد أقل من دقيقتين فقط، استقبل حسن الهيدوس ركلة ركنية بتسديدة قوية ومباشرة في الزاوية اليمنى ليهز قائد "العنابي" شباك الصين بهدف رائع.

ارتبك لاعبو الصين بعد الهدف القطري وتفككت خطوطهم مع مرور الوقت بينما فاجأ لاعب الوسط جاسم جابر الجميع بتسديدة قوية فوق العارضة في الدقيقة 81.

وبعدها بثوان قليلة حرم المدافع الصيني أكرم عفيف من تسجيل هدف ثان لأصحاب الأرض.

واصل المنتخب القطري نشاطه الملحوظ في الدقائق الأخيرة بتسديدة حسن الهيدوس فوق العارضة في الدقيقة 84 بعدها أشار الحكم بالتسلل ضد أكرم عفيف في محاولة قطرية جديدة.

وقبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي سجل جيانج شينجلونج هدف التعادل للصين لكن الحكم المساعد أشار بوجود تسلل ليبقى منتخب قطر متقدما في النتيجة.

امتد اللقاء أكثر من عشر دقائق وقت بدل ضائع لم تسفر عن جديد ليزين منتخب قطر تاهله بالعلامة الكاملة بينما فرط نظيره الصيني في فرصته الأخيرة بالتأهل.