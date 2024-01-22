علق الفنان حسن يوسف، على اعتزاله الفن بعد تصريحات زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، موضحًا أن وفاة ابنه الراحل عبد الله أثرت عليه بشكل كبير.



وأضاف "يوسف"، في تصريحات تلفزيونية: "أنا الحمد لله بخير وكويس.. وبعد وفاة ابني الغالي عبد الله أخدت القرار فورا، لأن الوجع اللي جوايا وجع الابن ربنا ما يكتبه على حد خلاني مقدرش أقدم أدوار اللي الناس أتعودت تشوفني فيها.. وأنا لسه جوايا الوجع ده".



وتابع: "أنا راضٍ بقضاء الله ومقدرش أقول إلا الحمد لله على كل شيء"، مردفا: "لم أشاهد تكريم الفنانة نجاة في حفل جوي أوردز بالسعودية".



وأشار إلى أنه يقضي وقته الحالي في قراءة القرآن الكريم، متابعًا: "لو في عمل اتعرض علي وكان الدور مناسب ومكتوب بشكل جيد والأجر مناسب وقتها ممكن أفكر في الموضوع، لكن إذا كان الأمر غير ذلك فليس هناك نية للعودة".





