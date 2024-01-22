سر تأخر الإعلان عن هوية مدرب الزمالك الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب تأخر الإعلان عن التعاقد مع مدرب فني جديد يقود فريق الكرة خلال الفترة المُقبلة.

وكان الزمالك قد اتفق مع البلجيكي كارل هوفكينز على قيادة الفريق، خلفا للمدرب الحالي معتمد جمال إلا أن النادي لم يعلن بشكل رسمي عن التعاقد.

وبحسب المصدر فإن سر التأخر في الإعلان هو هوية المدرب، هو تأجيل حسم الملف إلى الأسبوع المقبل، حيث تم إرسال العقود للمدير الفني صاحب الـ 45 عاما، لتوقيعها، لكن في الوقت نفسه عرض أحد أعضاء مجلس الإدارة بدائل أخرى حال عدم وجود قناعة نهائية بفكرة التعاقد مع المدرب الشاب.

ومن المقرر أن تحسم الأيام القليلة المقبلة موقف مدرب الزمالك الجديد، سواء بإعلان التعاقد الرسمي مع هوفكينز أو الانتقال لأحد البدائل الأخرى.