المفوضة الأوروبية للطاقة: نعتزم تقديم المزيد من الدعم لمصر في مشروعات الطاقة المتجددة

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، وذلك خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أعربت المفوضة الأوروبية، خلال اللقاء، عن تقدير الجانب الأوروبي للدور الهام الذي تضطلع به مصر في مجال الطاقة، ضاربة المثل بأهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مصر على هامش مؤتمر COP27 للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأكّدت اعتزام دول الاتحاد تقديم المزيد من الدعم لمصر في مشروعات الطاقة المتجددة.

فيما أشار شكري خلال اللقاء، لما تضطلع به مصر من مشروعات للطاقة المتجددة بالتعاون مع بعض الشركات الأوروبية، بالإضافة إلى التعاون الجاري في مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان GREGY، واعتماد مصر لهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪؜. من مزيج الطاقة، وذلك بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح.

ونوه بدور مصر في مساعدة الاتحاد الأوروبي في تنويع مصادره من الطاقة، وما يشهده منتدى غاز شرق المتوسط من تعاون في هذا الشأن.

وأشار إلى مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري، والذي يشكل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في ملف الطاقة.



