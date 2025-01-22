المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك بالأنشطة في معرض الكتاب الـ 56 بلقاء الطفل الموهوب

يشارك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الدورة الـ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُقام في الفترة من ٢٣ من يناير، حتى ٥ فبراير ٢٠٢٥م، من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية، التي تهدف إلى نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز الوعي العام بين الزوار.

ينظم المجلس في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في أرض المعارض بالتجمع الخامس، لقاء الطفل الموهوب. الفعالية تركز على اكتشاف وتطوير مواهب الأطفال في مجالات متنوعة مثل الأدب والفنون والعلوم. يتم من خلال هذا اللقاء عرض مهارات الأطفال الموهوبين، إذ تتيح هذه الفعالية لهم فرصة التفاعل مع الجمهور وعرض إبداعاتهم؛ ما يعزز من ثقتهم في أنفسهم ويحفزهم على تنمية مهاراتهم.

تهدف هذه الفعالية إلى تشجيع الأطفال على الاستمرار في تطوير مواهبهم ومهاراتهم، كما تسهم في توفير بيئة تعليمية تفاعلية تدعم التفاعل الثقافي والفكري بين الأطفال والمجتمع. كما تأتي هذه الفعالية ضمن جهود المجلس لتطوير قدرات الأطفال وتنمية الوعي الثقافي والفكري لديهم.