المبعوث الأممي: إفراج الحوثي عن طاقم سفينة جالاكسي خطوة بالاتجاه الصحيح

اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم، إفراج الحوثيين عن طاقم سفينة جالاكسي "خطوة في الاتجاه الصحيح"، داعيا الجماعة اليمنية إلى وقف الهجمات البحرية.

وقال جروندبرج، في بيان، إن "إطلاق سراح طاقم سفينة جالكسي ليدر يعد خبرا سارا يضع نهاية للاحتجاز التعسفي والبُعد الذي عانى منه الطاقم وأسرهم لأكثر من عام"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأحث (الحوثيين) على مواصلة هذه الخطوات الإيجابية على كل الملفات، بما في ذلك إنهاء جميع الهجمات البحرية".

وشدد على أن "هذه التدابير ضرورية لتهيئة مساحة الوساطة، الأمر الذي سيسهل على المدى الطويل استئناف العملية السياسية اليمنية التي طال انتظارها من قبل ملايين اليمنيين".

وأعرب جروندبرج "عن امتنانه لسلطنة عمان على جهودها الحثيثة والدؤوبة في الدعوة إلى إطلاق سراح طاقم جالكسي ليدر".

كما شكر عُمان "على دعمها الثابت في الدعوة إلى إطلاق سراح أفراد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتقلين تعسفياً".

وفي سابق الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي الإفراج عن طاقم السفينة "جالاكسي ليدر" الإسرائيلية بعد مرور أكثر من 14 شهرا على احتجازهم.

وأوضحت في بيان أنه بعد التواصل مع "حركة المقاومة الإسلامية حماس، وجهود الأشقاء في سلطنة عمان، أفرجت الحكومة اليمنية في صنعاء (التابعة للحوثيين) عن طاقم السفينة التي تم احتجازها في إطار معركة إسناد غزة"، دون الإفصاح عن مصير السفينة.