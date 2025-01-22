جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير في جنوب لبنان

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عمليات تفجير في عدد من المناطق في جنوب لبنان، بينما انتشر الجيش اللبناني في عدة مناطق.

وأنجز الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، انتشاره في منطقة العرقوب الجنوبية بالتنسيق مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وفي مرتفعات بلدة كفرشوبا وصولا حتى بركة بعثائيل، وبلدات كفرحمام وراشيا الفخار بنان وسبق ذلك انتشار للجيش في الطرف الشرقي لبلدة شبعا الجنوبية، ودخلت قوة من الجيش لإعادة التمركز في بلدة حانين في جنوب لبنان، بحسب" الوكالة الوطنية للإعلام".

وعُثر بعد ظهر اليوم على جثة المواطن محمد ترمس من بلدة طلوسة الجنوبية داخل سيارته في منطقة وادي السلوقي لجهة أطراف بلدة مجدل سلم الجنوبية.

وكان ترمس، في طريقه أمس إلى بلدته عندما أطلق الجنود الإسرائيليون عدة رصاصات أدت إلى مقتله.

وتم سحب الجثة من قبل الصليب الأحمر اللبناني، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أنه كان تمّ الإعلان في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.