الرئيس السيسي: ركزنا على البنية الأساسية بسبب المحنة التي خرجنا بها في 2011 و2012 و2013

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ركزت في السنوات الماضية على أعمال البنية الأساسية بسبب المحنة التي خرجت بها في 2011 و2012 و2013 من أعمال اقتتال وفوضى وتخريب وتدمير.

وأضاف خلال حوار مع قيادات الدولة والمفكرين ضمن الاحتفال بعيد الشرطة، اليوم الأربعاء، أن الحرب على الإرهاب انتهت في 2022، وهو أمر غير بسيط في تاريخ الدول.

وأشار إلى أن هناك دولًا ظلّت تقاتل ضد الإرهاب لـ20 سنة، من دون تحسم الأمر حتى الآن.

وذكر أن نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب في 2022 تحقق من خلال إنفاق كبير في هذا الأمر، متابعًا: «صرفنا 120 أو 130 مليار في الموضوع ده بس، مفيش تنمية فيها، كنا بنأمن بلدنا ضد الشر».

وأوضح أن هذه المبالغ لم يتم ضخها في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو غيرها.