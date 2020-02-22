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الصين تسجل نحو 400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : السبت 22 فبراير 2020 - 6:10 ص | آخر تحديث : السبت 22 فبراير 2020 - 6:10 ص

سجلت الصين 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" و109 حالات وفاة حتى صباح اليوم السبت، وفقا للجنة الصحة الوطنية.

وبهذا العدد ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد حالات الإصابة المؤكدة في كل أنحاء الصين إلى حوالي 76288 وحالات الوفاة إلى 2345 منذ ظهور الفيروس لأول مرة في أواخر كانون أول/ديسمبر في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وكانت الصين قد اعترفت أمس الجمعة إنه كان هناك نقصا في حصر أعداد المصابين في السجون، حيث قالت بكين إنها أقالت نحو 12 مسؤولا بالسجون ووزارة العدل في ثلاث مقاطعات بسبب ظهور إصابات بفيروس كورنا بها، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.


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