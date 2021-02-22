 استمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية رغم سقوط أمطار خفيفة - بوابة الشروق
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استمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية رغم سقوط أمطار خفيفة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 3:37 م | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 3:37 م
استمرت حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار خفيفة ظهر اليوم على الثغر، لم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الاسكندرية أحمد بريقع ،في تصريح له، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

ومن جهته، وجه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية الربان طارق شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة لانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكمها.

كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

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