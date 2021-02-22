الإحصاء الاتحادي الألماني: الصين لا تزال أهم شريك لألمانيا في التجارة الخارجية

لا تزال الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، حتى في أزمة كورونا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الاثنين، أنه تم تداول سلع بقيمة 212.1 مليار يورو بين البلدين العام الماضي.

وبينما تراجعت الصادرات إلى الصين بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 95.9 مليار يورو مقارنة بالعام السابق، ارتفعت الواردات بنسبة 3% إلى 116.3 مليار يورو على الرغم من الجائحة. وبلغت قيمة فائض الواردات 20.4 مليار يورو.

وظلت الولايات المتحدة الأمريكية أهم مشتر للسلع الألمانية رغم انخفاض الصادرات هناك بنسبة 12.5% لتصل إلى 8ر103 مليار يورو في غضون عام. تبعتها الصين وفرنسا كوجهات تصدير. وفي الولايات المتحدة، سجلت الصادرات الألمانية أعلى فائض تجاري في دولة واحدة بقيمة 36.1 مليار يورو. وظلت أهم سلع التصدير الألمانية هي السيارات والآلات والمنتجات الكيماوية حتى في عام التجارة الخارجية الضعيف بشكل عام.