تركيا تحدد هوية جثامين 13 شخصا أعدمهم مسلحون شمالي العراق

حددت السلطات التركية، هوية جثامين 13 شخصا، من بينهم عناصر من الجيش والشرطة، أعدمهم مسلحون شمالي العراق.

وبعد الانتهاء من عملية تشريح الجثث، قال حاكم ولاية ملاطيا الواقعة شرقي تركيا، إن من بين القتلى مواطنا عراقيا تم إعادة جثمانه إلى بلاده.

وكانت الحكومة التركية، ذكرت في وقت سابق أن الضحايا الـ13 هم مواطنون أتراك.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في 14 فبراير الحالي، العثور على جثامين 13 شخصا لدى مداهمة إحدى مغارات حزب العمال الكردستاني في منطقة جارا شمالي العراق، وذلك في إطار عملية "مخلب النسر" التي أطلقتها أنقرة في 10 فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش بعد وقف لإطلاق النار استمر لعامين.