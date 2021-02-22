إقالة مدير الخطوط الجوية التونسية في ظل أزمة مع النقابات

أعلنت وزارة النقل في تونس اليوم الاثنين إقالة مديرة شركة الخطوط الجوية التونسية في أعقاب أزمة مع النقابات بعد أقل من شهرين من تعيينها.

وتأتي إقالة المديرة الفة الحامدي من المنصب ، الذي ظل شاغرا منذ تموز/يوليو الماضي، بعد إقالة المدير السابق الياس المنكبي، بينما تشهد الناقلة الوطنية أزمة مالية وإدارية خانقة.

وتعاني شركة الخطوط التونسية ، التي تشغل أكثر من ثمانية آلاف موظف في جميع فروعها، من زيادة كبيرة في عدد العمال وديون متراكمة وتقادم جانب من أسطولها.

واصطدمت خطط سابقة لإصلاح الشركة ومن بينها تسريح عمال يزيدون عن الاحتياجات الحقيقية لفروعها، بمعارضة النقابات.

وبدأ عمال الشركة بكامل فروعها إضرابا يوم الجمعة الماضي بعد قرار الشركة التركية "تاف" المستغلة لمطار النفيضة، تجميد حسابات الخطوط التونسية بسبب ديون مستحقة، قبل أن يتم التراجع عن القرار اثر تدخل الحكومة ليتم بعد ذلك تعليق الإضراب.