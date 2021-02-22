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عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد وصول عشرين ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.

ووصلت هذه اللقاحات المقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح.