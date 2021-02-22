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بالفيديو.. وصول آلاف الجرعات من لقاحات كورونا إلى غزة

نور رشوان
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 2:18 م | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 2:18 م

عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد وصول عشرين ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.

ووصلت هذه اللقاحات المقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح.


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