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عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد وصول عشرين ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.
ووصلت هذه اللقاحات المقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح.