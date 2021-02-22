قال عمر مروان، وزير العدل، إن التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني الوحيد لنقل الملكية، معقبًا: «لا يوجد طريقة أخرى».

وأضاف مروان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن التسجيل في الشهر العقاري يتم إما رضائيًا أو قضائيًا، موضحًا أن نقل الملكية يتطلب التسجيل مسبقًا في الشهر العقاري.

وذكر أن الوضع الموجود كله حلقات بيوع عرفية، ابتداءً من أول مالك أصلي يسجل في الشهر العقاري وانتهاءً بالمالك الفعلي المنتفع حاليًا، مضيفًا أنه تم وضع مشروع قانون السجل العيني لحل هذه الحلقات العرفية، بحيث يُعتد بالمالك الحالي فقط، على ألا يتم أي شيء دون تسجيل.

وعن التسجيل القضائي، أوضح أن المالك كان يحصل على حكم صحة ونفاذ عقد البيع، ويواجهون سلسلة من الإجراءات في الشهر العقاري، ذاكرًا أن هذا الحكم لا ينقل الملكية، ما جعل الناس يعزفون عن اللجوء للشهر العقاري حال الحكم القضائي.

ولفت إلى أنه تم تقديم مشروع قانون خاص بأن من يحصل على حكم قضائي نهائي يمكنه الذهاب إلى الشهر العقاري والتسجيل بشكل فوري من خلال رقم مؤقت، على أن يصبح دائمًا بعد شهر واحد، منعًا لحدوث أي مفسدة.