إسرائيل تعتزم دفع تعويضات لأسر فقد أطفالها في ظروف غامضة قبل 7 عقود

اعتمدت حكومة إسرائيل، اليوم الاثنين، خطة تقضي بتعويض أسر آلاف الأطفال ينحدرون من مهاجرين يمينيين فقدوا في ظروف غامضة قبل 7 عقود.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لقد حان الوقت للأسر التي انتزع منها أطفالها الرضع لأن تحظى بالإعتراف من دولة وحكومة إسرائيل وبالتعويض المالي".

ووصف نتنياهو ذلك بأنه من بين أكثر الأمور المؤلمة في تاريخ إسرائيل، وطلب من وزارة التعليم تضمين ذلك في الكتب الدراسية الخاصة بتاريخ إسرائيل.

وإجمالا سيتم دفع 162 مليون شيكل (6ر49 مليون دولار) للأسر المتضررة.

يذكر أن 50 ألف يهودي هاجروا من اليمن إلى دولة إسرائيل المؤسسة جديدا في حقبة خمسينيات القرن الماضي، حيث تم تسكين الكثير منهم في مخيمات لاجئين مؤقتة، وأثناء ذلك الوقت اختفى مئات الأطفال، وتزعم أسرهم أنه جرى اختطافهم وشتتوا في أوروبا، والكثير من هؤلاء الأطفال لم يتم استجلاء مصيرهم مطلقا.