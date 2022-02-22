الرئيس الجزائري يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

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وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والوفد المرافق له إلى الكويت اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان على رأس مستقبلي الرئيس الجزائري على أرض المطار ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وكبار المسئولين بالدولة.

ويرافق الرئيس الجزائري وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، ووزير العدل وحافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني ووزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية.